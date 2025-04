Ligonzo (Cisl Fp): “Dopo il rendiconto, priorità alla tutela degli asili nido pubblici”

Approvato nei termini di legge il Rendiconto 2024 del Comune di Taranto: la CISL FP esprime soddisfazione e rilancia l’attenzione sugli asili nido comunali come presidio di equità e inclusione

Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della CISL FP del Comune di Taranto, esprime soddisfazione per l’avvenuta approvazione, nei termini previsti dalla legge, del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 da parte del Commissario straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, con i poteri del Consiglio comunale.

“La regolarità amministrativa raggiunta – dichiara Ligonzo – rappresenta un passaggio fondamentale per garantire stabilità e fiducia nei confronti dell’Ente, nonché per consentire l’erogazione degli incentivi tributari ai dipendenti. Ora è necessario proseguire, concentrando l’attenzione sui servizi essenziali per la comunità.”

Alla luce di questo risultato, con una nota inviata al Commissario Perrotta, la CISL FP ha sollecitato l’Amministrazione comunale a rivolgere particolare attenzione agli asili nido pubblici, veri e propri presidi di equità sociale, inclusione e sostegno alle famiglie lavoratrici.

La CISL FP ha chiesto di individuare, con il valido supporto del Servizio Bilancio – ora maggiormente disponibile dopo la conclusione della redazione del rendiconto – soluzioni economiche concrete e sostenibili in grado di garantire il mantenimento e il rilancio degli asili nido comunali, ritenendo imprescindibile salvaguardare questi servizi in un contesto socio-economico sempre più complesso.

“L’individuazione tempestiva delle soluzioni finanziarie permetterebbe – aggiunge Ligonzo – anche agli uffici comunali competenti di pubblicare per tempo, il bando per le iscrizioni all’anno educativo 2025/2026, assicurando continuità gestionale e certezza organizzativa per le famiglie della città.”

“In un momento difficile per tante famiglie – conclude il sindacalista – investire nei servizi educativi per la prima infanzia è una scelta di civiltà che guarda al futuro della nostra città.”

La CISL FP conferma la propria disponibilità a collaborare con spirito costruttivo.