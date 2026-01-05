Ligonzo (Cisl FP) propone un Centro Direzionale per gli uffici comunali

“La proposta nasce dalla consapevolezza delle criticità strutturali e logistiche che caratterizzano l’attuale distribuzione degli uffici comunali. Molti immobili sono oggi inadeguati sotto il profilo funzionale, energetico ed economico. La creazione di un Centro Direzionale moderno e razionalizzato potrebbe migliorare significativamente l’efficienza amministrativa, la qualità dei servizi ai cittadini e le condizioni di lavoro del personale”

“La proposta nasce dalla consapevolezza delle criticità strutturali e logistiche che caratterizzano l’attuale distribuzione degli uffici comunali. Molti immobili sono oggi inadeguati sotto il profilo funzionale, energetico ed economico. La creazione di un Centro Direzionale moderno e razionalizzato potrebbe migliorare significativamente l’efficienza amministrativa, la qualità dei servizi ai cittadini e le condizioni di lavoro del personale” è quanto comunica nella nota stampa Fabio Ligonzo, il segretario aziendale della Cisl FP del Comune di Taranto, che ha ha presentato al sindaco Piero Bitetti e alla Giunta comunale una proposta per la riorganizzazione degli uffici comunali. La proposta si articola su due livelli: una prospettiva di lungo termine e interventi immediati per il breve periodo.

Per il lungo termine, la Cisl FP propone la realizzazione di una nuova struttura destinata a Centro Direzionale degli uffici comunali attraverso un progetto di finanza, con possibile collocazione nel quartiere Taranto 2: “Si tratta di un intervento – prosegue la nota – che potrebbe razionalizzare la distribuzione degli uffici, ottimizzare i servizi erogati e valorizzare l’area, anche considerando la vicinanza alla Regionale 8, arteria strategica per la mobilità cittadina” aggiunge Ligonzo.

Sul breve periodo, invece, è necessario fare i conti con gli immobili e gli spazi attualmente disponibili: “In particolare, la realizzazione delle BRT – Bus Rapid Transit – nell’ambito dei lavori del CIS comporterà la pedonalizzazione di alcune aree, rendendole meno accessibili ai servizi pubblici. Servirà dunque una pianificazione attenta per garantire la continuità dell’attività amministrativa e la sicurezza del personale” sottolinea il Segretario.

Ligonzo evidenzia anche l’importanza del dialogo con l’Amministrazione: “In entrambe le fasi è fondamentale promuovere un confronto costruttivo tra Comune e Organizzazioni Sindacali, per condividere le scelte strategiche, individuare soluzioni temporanee e tutelare i lavoratori, senza compromettere l’efficienza dei servizi comunali” conclude la nota stampa.