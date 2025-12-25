Maltempo nel giorno di Natale: scatta l’allerta gialla in Puglia

L’allerta durerà dalle 6 del 25 dicembre e per le successive 8 ore. Secondo le previsioni sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio sulla Puglia meridionale. Nelle altre zone le piogge saranno sparse o isolate con possibili temporali

La Protezione Civile della Puglia ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, valido dalle ore 6 di oggi, 25 dicembre, e per le successive otto ore. Secondo le previsioni, sulla Puglia meridionale sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio. Nelle restanti aree regionali le piogge saranno sparse o isolate, con la possibilità di temporali.

È stata inoltre emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sui bacini del Lato e del Lenne e sulla Puglia centrale adriatica. La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione, soprattutto nelle zone più vulnerabili.