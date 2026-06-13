Manduria, Bernabei (Enel Green Power): “Accelerare su rinnovabili”

Per arrivare all’ indipendenza energetica: “Utile alleanza forte con i territori fondata su dialogo, trasparenza e valore condiviso”

L’ talia ha una strada chiara per rafforzare la propria indipendenza energetica: accelerare subito su rinnovabili e sistemi di storage.

È una soluzione concreta e disponibile, che può ridurre la dipendenza dalle importazioni dall’estero e dare stabilità al sistema.

Oggi nel Paese ci sono circa 150 gigawatt di progetti rinnovabili pronti a partire: un potenziale rilevante che può tradursi rapidamente in capacità installata, a condizione di velocizzare i processi autorizzativi”. Lo ha detto a Manduria il direttore Enel Green Power, Salvatore Bernabei, a margine del suo intervento al Forum in Masseria. “È su questo che si gioca la partita, insieme a un’alleanza forte con i territori, fondata su dialogo, trasparenza e valore condiviso. In una regione come la Puglia, le rinnovabili – ha aggiunto – possono generare sviluppo sostenibile, anche attraverso modelli virtuosi e diventare un esempio replicabile a livello nazionale”.

( Ansa)