Manduriambiente. Mazzarano: “Auspico interventi su criticità irrisolte, nonostante il Paur”

“Auspico che si insedino tavoli tecnici alla presenza dell’assessore al ramo Serena Triggiani e dei gestori degli impianti per opportuni e necessari approfondimenti su aspetti critici che immaginavo avrebbero dovuto essere chiariti prima del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il sopralzo di Manduriambiente, avvenuto lo scorso 18 aprile. Del resto l’autorizzazione è stata rilasciata nonostante i pareri sfavorevoli di Arpa e Asl”. Così il Presidente della V Commissione regionale Michele Mazzarano che ha convocato un’audizione sul Paur rilasciato per autorizzare il sopralzo e ulteriori 150 mila mc di rifiuti per la discarica di servizio e soccorso gestita dalla società Manduriambiente. Resta critica la questione delle emissioni odorigene che interessano l’area e l’abitato di Manduria.

“Questo è un tema politico e non tecnico, perché riguarda scelte che ricadono su una intera comunità e denotano un chiaro orientamento relativo alla chiusura del ciclo dei rifiuti, stante la bassa percentuale di differenziata che caratterizza i grandi centri urbani e le città capoluogo della nostra regione. – Sottolinea -Nel caso specifico, inoltre parliamo di un’ area fortemente antropizzata nonostante sia a spiccata forte vocazione turistica e agricola. Questa è una questione politica anche perché, paradossalmente, accade che discariche con concessione pubblica vengano autorizzate in luoghi in cui le comunità risultano essere particolarmente virtuose nella raccolta differenziata: a Manduria appunto si raggiunge circa il 70 %”.

L’audizione odierna si svolge ad una settimana dal sopralluogo tenuto dal Presidente e da una delegazione della Commissione Ambiente tra Manduriambiente e Eden, e all’indomani della visita dell’assessore Triggiani presso il sito dismesso in località “Li Cicci”, alla quale ha preso parte lo stesso Mazzarano.