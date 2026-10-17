sabato 17 Ottobre 26
CP

Manifestazione del 17 ottobre, le associazioni rispondono a Bitetti: “Nessun equivoco sul nostro manifesto. La coerenza è una questione di rispetto”

Primo Piano

Articoli Correlati

IL MINIMO SINDACALE

Paola Fornaro -
"Progressivamente", senza tempi certi né garanzie sulle tecnologie da adottare, sui costi e sulle infrastrutture necessarie. L’intesa firmata in Regione Puglia invoca per l'Ilva...
Read more

Ex Ilva, Meloni: “Faremo il possibile. Non siamo noi ad averla chiusa”

CP -
“Dall'inizio del governo abbiamo investito 5 miliardi di fondi diretti e di Invitalia” "Faremo tutto ciò che possiamo. Voglio ricordare che non siamo noi ad...
Read more

Taranto, Bitetti: “Non parteciperò al corteo del 17 ottobre”

CP -
Con una nota il primo cittadino ha illustrato le motivazioni della sua decisione. "Non lo farò perché rispetto l'impegno di tutte le associazioni che...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand