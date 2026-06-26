Natuzzi, sospese attività e chiuso un impianto

All’indomani della trattativa saltata al Mimit, la società Natuzzi ha inviato oggi una informativa a sindacati

All’indomani della trattativa saltata al Mimit, la società Natuzzi ha inviato oggi una informativa a sindacati, ministeri e Regioni Puglia e Basilicata nella quale conferma la chiusura dello stabilimento produttivo di Santeramo Iesce (Iesce 2) e la sospensione dell’attività lavorativa nelle strutture di Altamura Graviscella e Ps, con conseguenti trasferimenti dei lavoratori, a partire dal 3 luglio.

“La direzione aziendale – si legge in chiusura della nota – informa che è disponibile per un incontro, al fine di esaminare le ragioni economiche, tecniche e organizzative alla base delle decisioni e valutare le possibili misure di mitigazione dell’impatto sociale” e propone come data di incontro martedì 30 giugno, alle ore 11.00, nella sede di Confindustria Bari. L’informativa notificata oggi descrive la situazione delle sedi interessate dalla “riorganizzazione in atto”, dove sono impiegati complessivamente 668 lavoratori: i 251 di Iesce 2 dovrebbero essere trasferiti per la quasi totalità a Laterza (Taranto); i 417 di Graviscella e Ps a Matera e Laterza, in cassa integrazione mediamente al 70%. (Fonte Ansa Puglia)