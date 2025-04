Mar Piccolo, un piano di sorveglianza per salvare l’ecosistema a rischio

Il Patto per l’Ecogiustizia propone alla Commissione Ecomafie un progetto integrato di monitoraggio con tecnologie avanzate e cooperazione tra forze dell’ordine e cittadini

Un sistema di monitoraggio avanzato con droni, telecamere e sensori ambientali per proteggere uno dei più preziosi ecosistemi marini italiani, attualmente minacciato da attività illecite e carenza di controlli. È questa la proposta avanzata dal Patto di comunità per l’Ecogiustizia di Taranto alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Ecomafie, in missione in questi giorni nella città pugliese.

Il documento, consegnato tramite il Commissario alle bonifiche Uricchio, delinea una strategia articolata per la tutela del Mar Piccolo, laguna unica caratterizzata da due seni interni, fondali bassi e sorgenti sottomarine di acqua dolce dette “citri”. La straordinaria biodiversità di questo ambiente, che rappresenta anche una risorsa economica fondamentale per la mitilicoltura locale, è oggi a rischio per insufficienza di risorse destinate alla sorveglianza.

“Le forze preposte al controllo, come la Capitaneria di Porto, dispongono di mezzi limitati rispetto alla vastità dell’area da monitorare”, si legge nel documento sottoscritto da numerose associazioni tra cui Acli, Legambiente, Libera e Wwf, oltre a sigle sindacali e realtà del terzo settore.

Il piano prevede una mappatura dettagliata del territorio con rimozione degli impianti di mitilicoltura semisommersi che ostacolano i controlli, l’utilizzo di tecnologie avanzate per la sorveglianza, la creazione di una task force interforze e il coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso programmi di educazione ambientale e sistemi di segnalazione anche anonimi.

“Proteggere il Mar Piccolo è una sfida complessa, ma possibile”, sottolinea il comitato, che punta a trasformare “una zona vulnerabile in un modello di sorveglianza ambientale” attraverso tecnologia, collaborazione istituzionale e partecipazione della comunità.