MarTa di Taranto: al via le domeniche tra musica, aperitivo e archeologia

Il 28 settembre il concerto Wavin’ time con Mario Rosini e il Duni Jazz Choir

Dopo la pausa estiva, al via la rassegna di musica e archeologia “Un anno di concerti al MArTA” organizzata dal Museo archeologico nazionale di Taranto e dall’associazione Le Corti di Taras. .

Wavin’time è il concerto che dopo la visita archeologica, di domenica 28 settembre, vedrà come protagonisti della domenica mattina Mario Rosini e il Duni Jazz Choir.

Come riportato dalla nota, Mario Rosini musicista, cantautore, docente di canto jazz al Conservatorio di Matera, è forse uno dei talenti pugliesi più eclettici conosciuti al mondo.Da solista approda sui palchi importanti dei migliori jazz club internazionali e su quello del Festival di Sanremo (terzo posto nel premio della critica “Mia Martini) e del programma TV The Voice. Dal vivo però è anche supporter di pregio di artisti del calibro di Michael Bublè, Al Jarreau o Dionne Warkick.

Per il Duni Jazz Choir -specificano- Rosini taglia un vestito su misura arrangiando e reintepretando in stile contemporaneo veri e propri capolavori della musica internazionale ed italiana di tutti i tempi.

Il Duni Jazz Choir fondato nel 2015 dal maestro Rosini, spiazierà infatti dai classici italiani come !Quando quando” di Toi Renis a “E la chiamano estate” di Bruno Martino, arrivando sino a “Don’t you worry ‘bourt thing” di Steve Wonder, “Black or White” di Michael Jackson, e “Giant Steps” di John Coltrane.

L’approfondimento archeologico riguarderà l’allestimento realizzato in collaborazione con il Taras Teatro Festival e ospitata nella sala adiacente alla sala incontri.

Sarà allestita la mostra temporanea “L’arte delle maschere. Dalla scena al museo (e viceversa)”, che pone in colloquio diretto i reperti del MArTA con la produzione del grande artista-artigiano pugliese, Giancarlo Santelli. Un progetto espositivo, curato da Gaetano Prisciantelli attraverso l’associazione culturale Santelli.

L’ingresso al MArTA per assistere al concerto e partecipare alla visita archeologica avviene al costo di 10 euro.

L’accesso sarà consentito dalle ore 10.00 per la visita guidata, con inizio visita alle ore 10:30

L’accesso per il concerto dalle ore 11.00 con inizio concerto alle ore 11.15

Per concludere l’aperitivo al’interno del chiostro del museo.