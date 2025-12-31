Martina Franca, ciclista perde la vita

La tragedia si é consumata ieri all’incrocio tra via Massafra e via Maria Pulito

Tragedia a Massafra. Un ciclista, di 58 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 30 dicembre a Martina Franca.

Secondo una prima ricostruzione, all’incrocio tra via Massafra e via Maria Pulito, un auto che veniva dalla direzione opposta si sarebbe scontrata con un gruppo di ciclisti, causando delle gravi ferite a uno di loro. Dopo essere intervenuti gli operatori sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al SS. Annunziata di Taranto. Qui, il ciclista é deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.