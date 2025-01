Martina Franca, via libera al progetto anti-dissesto idrogeologico

La Giunta Comunale approva un progetto di riqualificazione urbana da oltre 4 milioni. Lavori fra via Fullone e via Delle Arti

Importante intervento per la sicurezza idrogeologica in arrivo a Martina Franca. La Giunta comunale ha infatti approvato, con delibera n. 38 del 30 gennaio 2025, la candidatura di un progetto di riqualificazione dell’area tra via Fullone e via Delle Arti a un bando di finanziamento regionale del valore di 4,4 milioni di euro. L’iniziativa rientra nell’Azione 2.5 della Regione Puglia dedicata alla prevenzione dei rischi e all’adattamento climatico, in particolare nella sub-azione 2.5.3 per il miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrogeografico superficiale.

Il progetto, attualmente in fase di valutazione tecnico-economica presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune attraverso una conferenza dei servizi, prevede un importante intervento di riqualificazione urbana. Gli obiettivi includono la riorganizzazione del tessuto cittadino, il recupero degli spazi pubblici e la messa in sicurezza di un’area considerata ad alta e media pericolosità idraulica.

“L’intervento in quell’area riveste un ruolo strategico nel completamento delle opere idrauliche della città, dopo via Leone XIII, via Alessandro Fighera e i lavori in corso nella zona della chiesa della Madonna della Sanità – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Nunzia Convertini – Intercettare un finanziamento per intervenire sugli aspetti idrogeologici dell’area fra via Fullone e via Delle Arti rappresenta un altro passo importante, sia per la messa in sicurezza del territorio sia per migliorare la vivibilità di quelle zone”.