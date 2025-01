Stretta sui rifiuti abbandonati, oltre 400 sanzioni nel 2024

La strategia comunale di Martina Franca interviene su repressione degli illeciti, potenziamento dei servizi di raccolta e sensibilizzazione dei cittadini

Giro di vite contro l’abbandono illecito dei rifiuti a Martina Franca. Il Nucleo Vigilanza Ambientale della Polizia Locale ha elevato 409 verbali dall’inizio dell’anno, grazie a un’intensa attività di monitoraggio condotta con fototrappole e in sinergia con gli ispettori ambientali e il personale Monteco. I dati, emersi dalla relazione annuale della Polizia Locale, testimoniano l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio.

“Proseguiremo con una sorveglianza capillare per proteggere le nostre campagne”, dichiara l’assessore all’Ambiente, Pasqualina Castronuovo, che annuncia importanti novità: “È in arrivo l’estensione del servizio porta a porta in gran parte dell’agro, supportata da una massiccia campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata”.

L’amministrazione comunale punta inoltre a un censimento territoriale completo, con un duplice obiettivo: contrastare sia l’abbandono dei rifiuti che l’evasione della Tari, fenomeni che l’assessore definisce “strettamente correlati”. L’operazione sarà condotta dall’azienda che si aggiudicherà il nuovo servizio di raccolta.