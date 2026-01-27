martedì 27 Gennaio 26
CP

Massafra, al ” De Ruggeri” la finale del premio di scrittura “Stefano Milda”

Primo Piano

Articoli Correlati

“Addio Taranto Mia”

CP -
La Puglia si spopola ma tra le province quella tarantina e quella leccese registrano nel 2025 dati in negativo rispetto agli anni scorsi Dalla Puglia...
Read more

Vertenza Vestas, PSI: “Lavoro e dignità piegati al profitto”

CP -
"Il bisogno di lavoro del nostro territorio non deve essere il lasciapassare per ogni abuso, da quello ambientale fino alle relazioni industriali" Ancora un’altra vertenza...
Read more

Giochi del Mediterraneo, cantiere stadio del nuoto in fase operativa

CP -
Ferrarese: "Rappresenta un'infrastruttura strategica" A fare il punto sullo stato dei lavori è il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore locale dei Giochi del...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand