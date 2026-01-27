Massafra, al ” De Ruggeri” la finale del premio di scrittura “Stefano Milda”

di Angelo Nasuto

Appuntamento al 30 gennaio per la cerimonia

Il Liceo “De Ruggieri” celebra i giovani talenti con il suo premio di scrittura intitolato al Preside Stefano Milda: tutto è pronto per la finale dell’ambito riconoscimento. L‘appuntamento per scoprire i nomi dei vincitori e ascoltare i testi più meritevoli è fissato per venerdì prossimo 30 gennaio in una cerimonia che avrà inizio alle ore 15:30, presso l’auditorium della sede centrale, in via Crispiano, dell’istituto massafrese. L’iniziativa è stata interamente curata e promossa dall’indirizzo Classico del liceo e quest’anno ha proposto ai partecipanti una traccia di grande spessore umano e civile, che si rifà al valore della fratellanza e della solidarietà: “Ti chiamo fratello” infatti è l’esatta denominazione . Un tema che ha spinto i giovanissimi autori a riflettere sui legami, sulla solidarietà e sul superamento delle barriere, dimostrando oltremodo come il potere della parola possa farsi portavoce di valori universali.

Dunque la scrittura diventa così come un ponte, simbolo dell’accoglienza per sua ispirazione. E così il Liceo Classico si appresta a vivere uno dei momenti più attesi del proprio calendario culturale, questo concorso di narrativa che vede protagonisti gli studenti delle classi uscenti degli Istituti Comprensivi del territorio. Ma l’evento in sé non sarà solo una competizione letteraria, ma una vera festa della creatività e dell’integrazione, confermando il ruolo della scuola massafrese, in particolare dell’inclinazione verso la studio della classicità che si rifà alle nostre origini linguistiche, come vero e concreto presidio culturale, attivo e attento alla formazione delle nuove generazioni. Per questo la cittadinanza, alle prese in questi ultimi anni con ardui tentativi di integrazione e di accoglienza dello straniero, nel tempo della diffusione dell’immigrazione, è invitata a partecipare soprattutto per sostenere le prime performance dei piccoli scrittori in erba.



