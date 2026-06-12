Massafra, è “On the Road” la consulenza familiare

di Angelo Nasuto

Un’ occasione preziosa per fermarci, guardarci dentro e riflettere su ciò che spesso viviamo nelle nostre famiglie, nelle nostre coppie, nei nostri rapporti quotidiani. Sarà dunque questo un cammino fatto di ascolto, dialogo e relazioni. Si parlerà di situazioni di crisi, di fragilità, ma anche di possibilità, di rinascita e di nuovi patti d’amore, che si possono e di devono stabilire per migliorare la qualità della vita affettiva di ognuno

Massafra investe sulla famiglia, che si pone al centro dell’azione amministrativa e della vita della comunità. Con il patrocinio del Comune di Massafra, stasera, presso l’Atrio del Castello, farà tappa il progetto “Consulenza Familiare on the Road”, un percorso dedicato all’ascolto, alla crescita personale e al rafforzamento delle relazioni familiari. L’iniziativa, promossa dalla Scuola Pugliese di Formazione alla Consulenza Familiare, rappresenta molto più di un semplice incontro pubblico: è un’occasione concreta per riflettere sui legami che costituiscono il fondamento della nostra società e per offrire strumenti utili ad affrontare le sfide che quotidianamente interessano le coppie, i genitori e le famiglie.

Il tema del primo appuntamento è “la coppia: noi due dalla crisi al patto” e affronta una realtà che riguarda molte persone. Le difficoltà relazionali, le incomprensioni, i cambiamenti della vita e le fragilità che possono emergere nel percorso di coppia non devono essere vissuti come fallimenti, ma come occasioni di crescita, dialogo e rinnovata consapevolezza. Il Comune di Massafra guarda con particolare attenzione a queste tematiche, nella convinzione che una comunità forte nasce da famiglie solide, sostenute e accompagnate nei momenti di maggiore complessità. Promuovere il benessere familiare significa infatti investire nella coesione sociale, nella crescita delle nuove generazioni e nella costruzione di una società più inclusiva e attenta alle persone.Negli ultimi mesi poi l’amministrazione comunale ha sostenuto numerose iniziative rivolte alle famiglie, a giovani, bambini e anziani, riconoscendo nella dimensione familiare il primo luogo di educazione, solidarietà e trasmissione dei valori. Dalla Festa della Famiglia ai progetti educativi rivolti alle scuole, dalle attività dedicate all’infanzia fino ai percorsi di invecchiamento attivo, l’obiettivo è quello di costruire una rete di opportunità che metta al centro la persona e le relazioni.L’appuntamento è di una certa importanza perché è stata direttamente la sindaca stessa, Giancarla Zaccaro, a voler aderire a quest’ iniziativa, essendo la prima cittadina massafrese esperta del settore, avendo operato nell’attività di consulenza sociale nel ruolo di counselor.

L’appuntamento di stasera è presso l’Atrio del Castello medioevale di Massafra alle ore 18.30 e sarà un momento di confronto aperto, semplice e profondo, pensato ad hoc per comunicare meglio, crescere insieme e riscoprire il valore delle relazioni. Si attende una partecipazione numerosa dei cittadini: l’invito è rivolto a tutti, coppie, genitori, giovani e famiglie, dedicando del tempo alla riflessione, al dialogo e alla crescita personale, nella consapevolezza che occorre prendersi cura delle relazioni e dell’intera comunità.