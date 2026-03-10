Massafra, elezioni per il “Polo della Seconda Gioventù”

di Angelo Nasuto

A Massafra prosegue imperterrita l’attività dell’amministrazione comunale e ieri ha conosciuto una pagina importante di democrazia e di socialità. Nel pomeriggio presso i locali di v.le Magna Grecia dell’ex Centro Anziani, oggi denominato Polo della Seconda Gioventù, si sono tenute le elezioni dei rappresentanti degli iscritti a questa forma di aggregazione, che mette insieme e fa incontrare moltissimi cittadini anziani della Tebaide. A questo centro nei giorni scorsi dai frequentatori abituali sono pervenute molte iscrizioni, 435 per la precisione, di residenti massafresi avanti con l’età, i quali hanno grande voglia di socialità e attività da praticare. A coordinare le operazioni di voto ieri, con il conseguente spoglio delle schede votate, c’era il Dirigente comunale della terza ripartizione, Emanuele Università, mentre ad assistere era presente l’assessore ai Servizi Sociali Francesco Cacciapaglia.



L’esito delle elezioni è stato il seguente: i quattro eletti alla carica di rappresentanti di questo Polo della Seconda Gioventù sono Maria Immacolata Putignano, Antonio Palmitesta, Leonardo Notaristefano e Giovanna Santoro. Questi quattro cittadini andranno a far parte di diritto del Comitato di gestione di questo polo, insieme a tre esponenti sindacali, indicati dalle stesse sigle, CGIL, CISL e UIL, che sono nell’ordine rispettivamente Alena Fedele, Mimmo Lazzaro e Tonia Bove. Il Comitato poi sarà composto dal Dirigente succiato Università, dall’assessore Cacciapaglia e dalla sindaca Giancarla Zaccaro, la quale a sua volta nominerà tre esperti di sua fiducia, per poter completare il Comitato di gestione, il cui numero di componenti raggiungerà in totale le tredici unità.



Molto soddisfatto l’assessore Cacciapaglia, che ha chiarito come tale comitato si occuperà delle politiche dell’invecchiamento attivo, il cui spazio, creato dall’amministrazione tutta, è costituito proprio dai locali di questo Polo della Seconda Gioventù, secondo un percorso tracciato col sindaco di coinvolgimento in tante attività, come per esempio l’attività fisica da palestra. “Ci aspetta un grande lavoro – ha chiosato l’esponente di Giunta – con una serie di attività da calendarizzare e programmare fino al prossimo dicembre per tutto il 2026. Obiettivo è non far sentire sole le persone anziane, che invece sono una parte importante e comunque attiva della nostra comunità massafrese, come hanno dimostrato queste elezioni molto sentite e consumate in un generale clima di serenità e cordialità”.

