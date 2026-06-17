Massafra, Gaia Silvestri eletta nuova presidente della Consulta delle associazioni

di Angelo Nasuto

Il dato più importante del voto riguarda la partecipazione dei massafresi, davvero straordinaria con l’appuntamento elettorale che ha fatto registrare ben 85 votanti e cioè i rappresentanti di realtà associative radicate nel territorio, su un totale di 87 associazioni complessivamente iscritte all’albo generale del Comune

Rinasce a Massafra la Consulta delle associazioni e ieri è stato eletto il suo direttivo: nel pomeriggio si sono svolte, presso i locali del Polo Seconda Gioventù le procedure di voto per il rinnovo della governance di questo importante ramo associativo del Comune di Massafra. Tale organismo, che dà voce in maniera forte e organizzata all’associazionismo massafrese, è stato rimesso in piedi da poco dall’amministrazione comunale in carica, dopo anni di immobilismo in cui la Consulta aveva smarrito le proprie attività partecipative e di sostegno e dunque la sua importanza.

Queste elezioni dovevano sancire il nuovo direttivo ed il nuovo presidente, che resterà in carica per il triennio 2026/2029 ed ecco l’esito dello scrutinio. Nel ruolo di Presidente ha riportato la vittoria Gaia Silvestri, che ha ottenuto 30 voti; la Silvestri è già alla guida dell’associazione “Il Ponte”. La corsa alla presidenza ha inoltre visto il coinvolgimento di altri cinque candidati: oltre alla neoeletta Silvestri, hanno preso parte alla competizione elettorale Alena Fedele (ANPI) che ha ottenuto 1 voto, Giovanna Greco (Liberdanza) 4 voti , Tommaso Marazia (Ulissiamo) 27 voti e Luciano Martucci (Università Popolare delle Gravine Ioniche) 23 voti.

Ma il dato più importante del voto riguarda la partecipazione dei massafresi, davvero straordinaria con l’appuntamento elettorale che ha fatto registrare ben 85 votanti e cioè i rappresentanti di realtà associative radicate nel territorio, su un totale di 87 associazioni complessivamente iscritte all’albo generale del Comune.

Il resto del direttivo sarà così composto: per il settore A (attività socio-assistenziali e umanitarie, difesa dei diritti dei cittadini, degli utenti e delle persone con disabilità) è stato eletto Francesco Capito (delegato della Croce Rossa Italiana Comitato di Taranto), per il settore B (attività culturali, celebrative, educative e scientifiche) ha prevalso Enzo Di Pierro (presidente dell’associazione Sinestetica), mentre per il settore attività sportive, ricreative e del tempo libero è stata eletta Marisa Russo (A.S.D. Kratos Massafra). Infine nel settore D (tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e ambientali) la votazione ha premiato Emanuela Salvi (delegata del Comitato Quartiere San Francesco).

​Da ricordare l’intervento del consigliere incaricato alla Consulta, Giovanni Ventura, che ha espresso grande soddisfazione per l’importante e significativa partecipazione del mondo associativo, che si è recato alle urne per designare i propri rappresentanti con una percentuale del 97,70%, dimostrando disponibilità ad impegnarsi nei diversi settori per la città di Massafra e per il territorio jonico.