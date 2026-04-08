Massafra, Pascadopoli è il nuovo presidente del Polo della Seconda Gioventù

di Angelo Nasuto

“Ringrazio in primis il sindaco per avermi inserito nella lista dei 3 nomi di esperti perchè così vengono premiati 25 anni di impegno nel sociale in quanto mi occupò da sempre di disabilità”

La nuova organizzazione del rinnovato Centro Anziani a Massafra, ribattezzato Polo della Seconda Gioventù ha il nuovo Presidente: è Mimmo Pascadopoli, già inserito da moltissimi anni nell’ambito delle attività nei Servizi Sociali, perché Presidente dell’associazione “Soverato 2000” dedicata alla disabilità.

Pascadopoli è stato eletto all’unanimità presidente del Polo Seconda Gioventù da tutto il Comitato di cui fa regolarmente parte come esponente di fiducia della sindaca Giancarla Zaccaro. Nella prima riunione del suddetto comitato di gestione del PSG (Polo Seconda Gioventù), tenutasi ieri, tutti i componenti hanno eletto all’unanimità Mimmo Pascadopoli come Presidente.

Ricordiamo che il Comitato di gestione di questo settore dei Servizi Sociali, rivolto alle persone più avanti con l’età e quindi più bisognose di attenzioni e attività ricreative, è stato composto da tredici unità. Tra di loro una piena rappresentanza di chi ha frequentato il Polo negli ultimi anni, candidati e poi votati con regolari elezioni svoltesi lo scorso 16 marzo. Per questa parte gli eletti, ben quattro membri, furono Giovanna Santoro, Uccio Palmitesta, Leonardo Notaristefano, Immacolata Putignano, entrati di diritto nel Comitato.

Oltre a loro nel comitato c’è la componente sindacalista, rappresentata da Tonia Bove (UIL), Alena Fedele (CGIL) e Cosimo Lazzaro (CISL), e la parte politico istituzionale, rappresentata dalla sindaca, l’assessore Cacciapaglia ed il Dirigente comunale della III ripartizione Emanuele Università. Infine i tre membri espressi dall’amministrazione per stima e fiducia, tra cui c’è proprio Mimmo Pascadopoli, oltre ad Alfredo Monaco e Barbara Wojciechowska.

“Ringrazio in primis il sindaco per avermi inserito nella lista dei 3 nomi di esperti – ha affermato il neo presidente – perchè così vengono premiati 25 anni di impegno nel sociale in quanto mi occupò da sempre di disabilità. Voglio ringraziare altresì i 12 componenti del comitato che hanno riposto in me la fiducia. È stata un elezione ad unanimità. Ci tengo a precisare che questo incarico è a costo zero, non prevede nessun compenso ed è puro volontariato”. L’obiettivo secondo Pascadopoli è far diventare il Polo Seconda Gioventù un contenitore eventi culturali, scientifici e ludico ricreativi. “E lo faremo – ha concluso – con l’aiuto di tutti i componenti del comitato senza l’esclusione di nessuno”.

Il comitato adesso si riunirà nuovamente per programmare e definire le attività da svolgere nei prossimi mesi al Polo Seconda Gioventù e non solo. Gli incontri saranno utili per affinare le strategie riguardanti le iniziative politiche per l’invecchiamento attivo che l’amministrazione Comunale intende mettere in campo per una fascia ben precisa della popolazione e che ha sempre più bisogno di una attenzione particolare e qualificata.