Massafra, successo di pubblico per la 73esima edizione del Carnevale

Taranto, Rigassificatore: dal Mase cambio data per presentare le osservazioni

L' attivista ed e economista Gladys Spiliopoulos lo aveva preannunciato giorni fa: la data prevista è il 4 marzo e non il 3 aprile...
Puglia e crisi idrica: il sopralluogo di Decaro su due impianti

La situazione attuale sembrerebbe mettere al sicuro il consumo di acqua potabile per uso civile per il 2026 Èin miglioramento la situazione delle riserve idriche...
“Zarzuela vs Opera”, all’ Orfeo l’ incontro tra due grandi tradizioni teatrali

In corso la trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali, realizzata dall'Orchestra ICO della Magna Grecia Questa sera (mercoledì 18 febbraio) alle ore 21.00, un affascinante...
