martedì 17 Marzo 26
CP

Matera, torta a sorpresa con svastika e simbolo SS

Primo Piano

Articoli Correlati

Vertenza Vestas, tavolo in Regione Puglia

CP -
Sindacati critici per l’assenza di Vestas Blades. Ricollocati 21 dipendenti su 29, cinque all’esodo volontario. Si punta a chiudere entro marzo, ma si chiede...
Read more

Creux: “Inno d’Italia, non è brutto: è eseguito male”

CP -
A Taranto il maestro Fulvio Creux difende il valore musicale e storico del Canto degli italiani: “Se cantato correttamente rivela tutta la sua forza”....
Read more

Roccaforzata: sequestro di beni mobili ed immobili ad un esponente della criminalità locale

CP -
In mattinata gli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Taranto hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale disposto dal Tribunale di Lecce –...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand