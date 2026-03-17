Matera, torta a sorpresa con svastika e simbolo SS

Una nota pasticceria ha realizzato su commissione, l’ idea di un padre per il compleanno del figlio 19enne

La foto di una torta con svastika e simbolo SS è stata pubblicata dalla stessa pasticceria che l’ ha realizzata per la festa di compleanno di un ragazzo del posto.

È diventata virale in poche ore con commenti contrari.

“É apologia del fascismo, un reato” ha tuonato il web.

In Italia è punito dalla Legge Scelba (n. 645/1952) e integrato dalla Legge Mancino (n. 205/1993) l’ esaltazione pubblica di simboli, esponenti, principi o metodi fascisti, finalizzata a ricostituire il partito fascista.

Il titolare della pasticceria, si è scusato successivamente.

“È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento. Chiaramente prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro. Il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma noi non sapevamo cosa fosse. Chiediamo scusa”