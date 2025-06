Maturità 2025: al via gli esami per oltre 524mila studenti

Da Pasolini a Borsellino, passando per l’ambiente e i social media: ecco tutte le tracce della prima prova scritta. Ammesso il 96,5% degli studenti, con significative differenze tra le regioni

Il tradizionale rito della maturità ha preso il via questa mattina alle 8:30, quando più di 524mila studenti in tutta Italia si sono trovati davanti alle tanto attese tracce della prima prova scritta. Quest’anno, con un tasso di ammissione del 96,5%, emergono interessanti disparità territoriali: la Sardegna si distingue per il maggior numero di non ammessi (7,1%), mentre il Molise registra solo il 2,6% di bocciature.

Le tracce di analisi del testo (Tipologia A)

La commissione ha scelto due giganti della letteratura italiana. Per la poesia, i maturandi hanno potuto confrontarsi con “Appendice 1” di Pier Paolo Pasolini, tratta da “Dal diario” (1954). Per la prosa, invece, è stato proposto un brano tratto dal celebre “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

I testi argomentativi (Tipologia B)

Tre le proposte per la tipologia B. La prima traccia ha offerto una riflessione sul New Deal di Roosevelt attraverso un testo di Piers Brendon, tratto da “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo”. La seconda si è concentrata sul tema del “Rispetto”, basandosi su un recente articolo del giornalista di “Avvenire” Riccardo Maccioni. La terza, particolarmente attuale, ha affrontato l’impatto ambientale della nostra civiltà attraverso lo scritto “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” del filosofo Telmo Pievani.

I temi di attualità (Tipologia C)

Per il tema di attualità, gli studenti hanno potuto scegliere tra due tracce significative. La prima ha proposto una riflessione sulla legalità attraverso le parole del giudice Paolo Borsellino, con il testo “I giovani, la mia speranza”. La seconda ha affrontato il tema dei social media e dell’indignazione virale, basandosi su un articolo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli pubblicato sul supplemento del Corriere della Sera.

Il percorso d’esame

La prima prova, che vale fino a 20 punti per il voto finale, rappresenta solo l’inizio del percorso d’esame. Gli studenti dovranno affrontare ancora la seconda prova scritta, incentrata sulle materie di indirizzo, e successivamente il colloquio orale, che completerà il loro percorso di maturità.

Le tracce di quest’anno sembrano voler stimolare una riflessione a tutto tondo, spaziando dalla letteratura classica ai temi più attuali come l’ambiente e i social media, passando per la storia e l’impegno civile. Una scelta che vuole fornire agli studenti gli strumenti per interpretare la complessità del mondo contemporaneo, pur mantenendo saldo il legame con la tradizione culturale italiana.