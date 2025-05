Medimex 2025: il festival della musica si fa scuola di business

Dal 17 al 21 giugno l’International Festival & Music Conference porta a Taranto formazione professionale di alto livello. Partnership con 24ORE Business School e Warner Chappell Music

L’Università di Tarantosi prepara ad accogliere la nuova edizione del Medimex, l’International Festival & Music Conference che quest’anno punta forte sulla formazione professionale nel settore musicale. Dal 17 al 21 giugno, il festival promosso da Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds si trasforma in un hub educativo d’eccellenza.

La grande novità di quest’anno è il Medimex Music Business Management, un percorso formativo in co-branding con 24ORE Business School, rivolto a neolaureati e laureandi under 30. Il corso, strutturato in tre giorni intensivi dal 19 al 21 giugno, offrirà una panoramica completa dell’industria musicale, con docenti di primo piano come Alberto Salini, Enzo Mazza (CEO FIMI) e Stefano Senardi.

Parallelamente, il festival lancia il Medimex Music Factory in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, un programma specializzato per autori, produttori e compositori. Le tre classi – Production, Topline testi e musica, Musica per Film – saranno guidate da professionisti del calibro di Stabber, Winniedeputa e Federico de Robertis.

Il programma prevede inoltre un ricco calendario di panel e workshop su temi cruciali del settore: dalla distribuzione digitale all’intelligenza artificiale, dall’economia della musica ai fondi europei. Tra gli appuntamenti più attesi, il panel “Intelligenza artificiale: un bene o un male per la musica?” con la partecipazione di esperti del settore e artisti.

“È un’edizione che guarda al futuro dell’industria musicale – commenta l’organizzazione – Vogliamo formare i professionisti di domani offrendo loro strumenti concreti e contatti diretti con i protagonisti del settore.” Tutti gli eventi formativi sono gratuiti e si affiancano al programma musicale che vedrà esibirsi artisti internazionali del calibro di Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent.

Il Medimex 2024 è realizzato con il sostegno della Regione Puglia, SIAE e vede come media partner Rai Radio, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.medimex.it