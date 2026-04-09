Mel Gibson: cambio di background per il suo film

Per il sequel della Passione di Cristo, il regista americano cambia idea su Matera e sceglie la provincia tra Craco e Pisticci fino a quella pugliese tra Laterza, Ginosa, Gravina e Altamura

L’uscita del nuovo film è prevista in due date: il 26 marzo e il 6 maggio del 2027.

Come riportato dall’ Ansa, il cambio di programma dell’ attore americano è stato inaspettato. Il sequel avrebbe riportato nella città dei Sassi Mel Gibson dopo vent’anni dal successo di “The Passion of the Christ”.

La giornata di lavorazione annullata, era in programma per lunedì 20 aprile nel Parco della Murgia Materana. Non è ancora noto se verranno fatte comunque nei mesi successivi altre riprese in città. Le istituzioni locali – fanno sapere – sono in contatto con la produzione per aggiornamenti.