Melucci getta la spugna

Come anticipato da CosmoPolis nei giorni scorsi, verranno commissariate le opere pubbliche di pertinenza comunale. La città che organizza i Giochi non tocca palla sull’ impiantistica sportiva. Una disfatta

“Sono molto dispiaciuto per la posizione assunta dal Sindaco Melucci: auspicavo che fosse ripristinato un clima di collaborazione istituzionale, da me sempre sostenuto, per realizzare tutte le opere finanziate, con la collaborazione e senso di responsabilità dovuti da ognuna delle parti coinvolte.” Così il commissario straordinario ai Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, al termine del tavolo convocato presso la Struttura commissariale per la disamina congiunta dello stato di attuazione delle opere per cui il Comune di Taranto è soggetto attuatore: Campo Scuola Salinella, PalaMazzola, Campo comunale Talsano, Giardini Peripato, Parco urbano sportivo.

Al termine del confronto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha comunicato al Commissario Straordinario che il Comune non proseguirà nell’attuazione delle sei opere, fondamentali per la realizzazione dell’evento.

“Appreso, con rammarico, della decisione del sindaco – aggiunge il commissario Ferrarese – assumerò tutti i provvedimenti necessari affinché possano, comunque, realizzarsi nei tempi previsti e nel migliore dei modi i XX Giochi del Mediterraneo”.