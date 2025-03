Miticoltura: erogati 300 mila euro alle cooperative colpite da moria delle cozze

La Regione ha raddoppiato i fondi inizialmente stanziati per sostenere il settore in crisi a causa dell’innalzamento delle temperature marine

La Regione Puglia ha erogato i contributi alle cooperative mitilicole tarantine danneggiate dalla moria delle cozze causata dall’innalzamento delle temperature nel 2024. Sono stati accreditati 300 mila euro, il doppio rispetto ai 150 mila inizialmente previsti.

Le 24 cooperative ammesse al contributo, 23 delle quali di Taranto, riceveranno mediamente 12.500 euro ciascuna, una somma che, pur non coprendo la totalità delle perdite subite, rappresenta un primo intervento concreto.

Copertura parziale delle richieste

I fondi stanziati coprono l’80% delle richieste avanzate. L’assessorato all’Agricoltura, guidato da Donato Pentassuglia, sta ora cercando risorse aggiuntive per il restante 20%. “All’Assessore Pentassuglia e alla sua struttura va riconosciuta grande responsabilità e consapevolezza della criticità del problema”, evidenziano le associazioni di categoria. Decisivo è stato l’intervento dell’assessore per l’ammissione al finanziamento di nove cooperative inizialmente escluse per un’errata interpretazione di norme fiscali.

Nuova emergenza: carenza di seme

Durante un recente incontro a Bari è stata discussa inoltre la nuova emergenza che minaccia il settore: la mancanza di seme di cozze, che porterà a una produzione estremamente ridotta. Un paradosso rispetto agli anni precedenti, quando il seme era così abbondante da permetterne la vendita. L’assessorato si è impegnato a rimodulare l’intervento previsto nel bilancio regionale 2025 per adeguarlo a questo nuovo scenario.

Le associazioni di categoria, insieme all’assessore, al professor Uricchio e al Comune di Taranto, stanno valutando interventi strutturali a medio-lungo termine, con particolare attenzione all’utilizzo dei fondi comunitari Feampa che saranno presto disponibili.

La nota è firmata dalle principali associazioni e sindacati del settore: Agci Agrital, Unci Agroalimentare, Confcooperative/Federcoopesca, Legacoop Agroalimentare, Confesercenti Casaimpresa, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca.