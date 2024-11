Nasce il centro studi Confapi: un nuovo hub per la crescita delle Pmi

La confederazione, guidata dall’ing. Fabio Greco, presenta un organigramma rinnovato per supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese attraverso analisi mirate e politiche innovative

Nasce il Centro Studi Confapi, un’importante iniziativa ufficializzata durante la prima assemblea degli associati, svoltasi circa un mese e mezzo dopo l’elezione dell’ing. Fabio Greco alla guida della confederazione.

Il Centro Studi, guidato dal dottor Massimo Zito, che è anche il nuovo direttore del dipartimento dei Lavori pubblici e delle risorse del mare, ha l’obiettivo di sostenere il consolidamento, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Attraverso analisi mirate su target specifici, Confapi intende elaborare e adottare politiche che permetteranno alle imprese associate di affrontare con prontezza e competitività le sfide del cambiamento.

L’assemblea generale degli iscritti a Confapi ha inoltre rappresentato un’opportunità per ufficializzare la nomina del nuovo organigramma della confederazione, progettato per rispondere alle crescenti esigenze delle aziende associate. Il nuovo board di Confapi è guidato dall’ing. Fabio Greco, affiancato da due vicepresidenti: Oscar Carrisi, in qualità di vicario, e Vincenzo Sapia, che ricoprirà anche il ruolo di direttore del Dipartimento Affari Istituzionali. La creazione dei dipartimenti è un’altra significativa innovazione voluta dal presidente Greco, mirata a rendere protagonisti gli associati nei rispettivi ambiti di competenza e a coinvolgerli attivamente nelle sfide della confederazione.

Le nomine all’interno dei dipartimenti sono le seguenti: Serenella Sardelli è il nuovo Direttore del Dipartimento Relazioni Sindacali, mentre Sharon de Fabrizio guiderà il Dipartimento Inclusione e Pari Opportunità. Leandra Attanasio si occuperà di Eventi e Cultura, e Mimmo Macrì sarà Delegato alla Sanità. Giada Francesca Francavilla assumerà la presidenza del Gruppo Giovani, affiancata da Oscar La Gioia come vicepresidente. Ivan de Fabrizio è stato nominato Presidente di Unionservizi, con Giuseppe Fischetti come vicepresidente, mentre Luca Ortuglio guiderà Confapi Naval e Ivano Laghezza sarà responsabile del Dipartimento dello Sport. Infine, Angela Girardi è stata designata Direttore di Confapi Taranto, rafforzando la presenza della confederazione sul territorio.