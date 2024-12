Magia del Natale: piazza Garibaldi si trasforma in un parco ludico

Confapi Taranto celebra le festività natalizie con eventi straordinari, giostre e animazioni. Presentato il programma che illuminerà il cuore della città fino all’Epifania

Il Natale rappresenta un momento di attesa, speranza, gioia, condivisione, aggregazione e unione. In questo spirito, Confapi Taranto ha deciso di “adottare” la centralissima piazza Garibaldi, trasformandola in un vero e proprio parco ludico. I riflettori si accenderanno domani sera, vigilia dell’Immacolata, alle ore 17. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale e organizzata dalle sezioni Giovani e Cultura della confederazione, è un omaggio alla città di Taranto. Si tratta di un segnale di coesione in un periodo difficile e di un’opportunità per valorizzare il territorio.

Locandina Confapi Taranto – Natale 2024

La scelta di piazza Garibaldi non è casuale. Essa simboleggia un ponte ideale tra il borgo umbertino e la città vecchia ed è anche il luogo dove si affaccia la sede della confederazione. Per celebrare le festività natalizie, Confapi Taranto ha portato in riva allo Ionio la giostra a cavallo a due piani più grande d’Italia, una vera attrazione monumentale con 2600 punti luce, interamente dipinta a mano. Inoltre, piazza Garibaldi ospiterà una ruota panoramica caratterizzata da cabine chiuse e suggestivi giochi di luce.

Il calendario di eventi

A queste attrazioni si affiancherà un ricco calendario di eventi che animeranno la piazza dal giorno dell’Immacolata fino alla vigilia dell’Epifania. Il programma prevede diverse attività: l’8 dicembre ci sarà animazione con personaggi come Anna ed Elsa di Frozen, Spiderman e Babbo Natale dalle 10:00 alle 13:00; il 15 dicembre si esibirà Chiara Turco con Electro pop e Orb DJ Set; il 24 dicembre sarà la volta dei The Moonquakes con beat e rock’n’roll; il 27 dicembre si svolgerà uno spettacolo con Mr Distratto e Malafè dalle 17:00 alle 20:00; infine, il 31 dicembre ci sarà uno spettacolo ispirato ad Alice in Wonderland.