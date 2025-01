Naufraghi sbarcati a Taranto dopo il soccorso della Ocean Viking

Questa mattina sono stati accolti nel porto jonico 101 migranti. Cambio di destinazione a causa delle avverse condizioni meteorologiche

Sono sbarcati questa mattina, lunedì 13 gennaio, i 101 naufraghi arrivati con la Ocean Viking nel porto di Taranto, dopo un cambio di destinazione inizialmente fissata a Ravenna. Tra le persone soccorse si contano 23 minori non accompagnati, 7 bambini sotto i 12 anni e 23 donne.

L’operazione di sbarco, coordinata dalla Prefettura di Taranto, è stata necessaria a causa delle difficili condizioni meteorologiche in mare, caratterizzate da onde alte fino a 2,5 metri che hanno reso il viaggio particolarmente arduo per i migranti a bordo. La decisione di dirottare la nave verso Taranto è stata presa dalle autorità italiane per ridurre il tempo di navigazione, poiché Ravenna si trovava a due giorni di distanza e le condizioni meteo stavano mettendo a dura prova i sopravvissuti, dopo una notte estremamente difficile.