Nidi Comunali, i più piccoli alla scoperta di Taranto

La Giunta Comunale di Taranto ha approvato il progetto “Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto – Usi e costumi della Città dei Due Mari

Il progetto – fanno sapere nella nota – nasce da un percorso condiviso che ha coinvolto le educatrici dei nidi comunali e rappresenta una cornice educativa comune che accompagnerà tutte le attività rivolte ai più piccoli, valorizzando l’identità, la storia, la cultura e le tradizioni della città.

Attraverso laboratori, attività ludiche, esperienze sensoriali, letture e percorsi di scoperta del territorio – aggiungono – i bambini saranno guidati in un viaggio educativo pensato per favorire lo sviluppo dell’autonomia, delle relazioni e del senso di appartenenza alla comunità.



“In un momento in cui Taranto si prepara ad accogliere culture diverse anche attraverso l’importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Lucia Simeone – abbiamo scelto simbolicamente di partire dai più piccoli e dalle nostre radici. Per aprirsi al mondo bisogna prima imparare a conoscere, rispettare e amare il luogo a cui apparteniamo. Il nido è il primo spazio di comunità dopo la famiglia: non è soltanto un luogo di cura, ma un ambiente educativo nel quale costruire identità, relazioni, bellezza e senso di cittadinanza. –



Il progetto – concludono -conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere servizi educativi di qualità fondati sulla partecipazione del personale educativo e sulla condivisione delle migliori pratiche a beneficio dell’intera comunità”.