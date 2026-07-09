Taranto, ex Ilva: convocato il tavolo permanente a Palazzo Chigi

La data fissata è il prossimo 28 luglio

Il tavolo permanente sull’ex Ilva e’ stato convocato il 28 luglio alle ore 11 a Palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti sindacali.

Tra i convocati dalla Presidenza del Consiglio ci sono Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Usb e Federmanager.

La notizia arriva all’indomani della richiesta urgente di convocazione del tavolo inviata da Fim, Fiom e Uilm alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

‘I segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Davide Sperti – riportava una nota unitaria – ritengono non piu’ rinviabile la convocazione del tavolo alla presidenza del Consiglio dei Ministri’ e per questa ragione minacciavano ‘ un’autoconvocazione nazionale di tutti gli stabilimenti dell’ex Ilva a Palazzo Chigi’ qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio. (Il Sole 24 Ore Radiocor)