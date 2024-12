“Non ne vale la pena”: il docufilm sulle conseguenze delle azioni online

Un progetto della Polizia di Stato, in collaborazione con Unieuro, che invita le nuove generazioni a riflettere sull’importanza di un uso responsabile della tecnologia

Il docufilm trasmette un messaggio fondamentale alle nuove generazioni: ogni azione online ha delle conseguenze. Ieri mattina, a Roma, è stata presentata in anteprima “Non ne vale la pena”, il nuovo documentario del progetto #cuoriconnessi, realizzato da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato.

Una storia di crescita e consapevolezze

Angela, Andrea e Islam, tre ragazzi comuni, condividono le loro esperienze. La loro narrazione affronta temi di errori e conseguenze, evidenziando il percorso intrapreso per prendere coscienza delle proprie azioni e superarli. Il documentario, girato interamente a Reggio Calabria, esplora senza filtri come anche le azioni online apparentemente innocue possano avere ripercussioni devastanti nella vita delle persone.

I tre protagonisti hanno affrontato un percorso di “messa alla prova”, un’alternativa al procedimento penale che prevede l’impegno a partecipare a un programma di risocializzazione e rieducazione. Un processo che mira a far comprendere che gli errori e i reati commessi possono trasformarsi in momenti di maturazione e crescita personale, lasciando un’impronta indelebile nella loro vita.

Nel documentario, i protagonisti hanno il compito di sensibilizzare i loro coetanei sull’importanza di un utilizzo consapevole della tecnologia. Attraverso le loro testimonianze, si promuovono valori fondamentali come il rispetto per gli altri e l’empatia, essenziali per costruire una società migliore.

Diretto dallo storyteller Luca Pagliari, “Non ne vale la pena” si inserisce nel progetto #cuoriconnessi, avviato nel 2016 dalla collaborazione tra Unieuro e la Polizia di Stato. Questo progetto si impegna quotidianamente a promuovere l’educazione digitale tra i giovani, incoraggiando un uso responsabile della tecnologia e combattendo il cyberbullismo.

Il documentario sarà reso disponibile gratuitamente, insieme a tutti gli strumenti del progetto #cuoriconnessi, a partire da domani, venerdì 6 dicembre, per tutte le scuole che ne faranno richiesta sul sito ufficiale.