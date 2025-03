L’olivicoltura italiana chiede più sazio in Europa: kermesse sulla centralità dell’agricoltura

A Roma l’evento vedrà la partecipazione di Italia Olivicola. Il presidente Sicolo: “Serve riconoscibilità per il settore, non solo visibilità”

Dal 24 al 26 marzo Piazza della Repubblica a Roma diventerà il palcoscenico dell’agricoltura italiana. La kermesse “Agricoltura è”, voluta dal Ministero dell’Agricoltura, ospiterà su oltre 3.000 metri quadrati il meglio della produzione nazionale, inclusa Italia Olivicola, che rappresenta più di 200.000 produttori.

Gennaro Sicolo presidente Italia Olivicola e vicepresidente nazionale CIA Puglia

L’evento, che celebra l’anniversario dei Trattati di Roma, sarà inaugurato dal Presidente Mattarella e vedrà la partecipazione del Commissario europeo per l’Agricoltura, Christophe Hansen. Una vetrina importante per riaffermare la centralità del settore primario nelle politiche europee.

“Il comparto olivicolo necessita di un vero riconoscimento, non solo di visibilità – dichiara Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani – La crisi del settore deriva dall’aver privilegiato per troppo tempo l’importazione e l’imbottigliamento rispetto alla produzione nazionale”, aggiunge Sicolo, indicando nel Piano Olivicolo Nazionale e in una nuova Ocm possibili strumenti di rilancio.