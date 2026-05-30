Omicidio Bakary Sako, la salma torna in Mali

Ieri mattina a Taranto i cittadini e i commercianti hanno osservato il lutto cittadino



La salma di Bakary Sako tornerà in Mali. Così il corpo della vittima 35enne, che è morto in seguito a un feroce agguato di una baby gang lo scorso 9 maggio, lascia Taranto. Sarà lungo l’ultimo viaggio di Sako verso Mouline, il villaggio in Mali, dove vivono i genitori.

Ieri mattina il capoluogo ionico si è fermato in segno di lutto. Bandiere a mezz’asta. Saracinesche abbassate in negozi e bar. L’Amministrazione comunale ha dichiarato l’avvio dell’iter per la collocazione di una targa commemorativa in piazza Fontana, nel punto in cui si è consumata la tragedia. (Fonte Tgr Puglia)





