Orsini su ex Ilva: “Fondamentale che rimanga aperta”

“Il prodotto che fa l’Ilva non lo fa nessun’altra acciaieria, è un’acciaieria tra le più importanti d’Europa, perderla per noi è un problema. Io credo che si stia lavorando per mantenerla, stiamo aspettando sviluppi”

“Per noi è fondamentale che l’Ilva rimanga aperta, per noi è un pezzo fondamentale del nostro Paese”. A sostenerlo è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della terza edizione della roadshow BNL BNP Paribas.

“Il prodotto che fa l’Ilva non lo fa nessun’altra acciaieria, è un’acciaieria tra le più importanti d’Europa, perderla per noi è un problema. Io credo che si stia lavorando per mantenerla, stiamo aspettando sviluppi”.

“Sappiamo di quest’offerta che esiste, speriamo che a breve si sappia come vanno le cose”, ha concluso il numero uno degli Industriali che ha anche lanciato un messaggio sul Green Deal. “In un momento come questo in cui nessuno al mondo sta pensando al Green Deal, noi ancora stiamo continuando ad avere lacci e lacciuoli. Credo che l’Europa su questo si debba dare una grande svegliata, non lo sta facendo”, ha detto Orsini.

“Credo che almeno debba fare asse tra i mercati come la Germania, la Francia, la Spagna, ma di tutta Europa, per noi sia fondamentale”. “Per noi la Germania – ha spiegato – è un partner fondamentale. Ricordo che l’esportazione dell’Italia è per il 52% verso l’Europa, per noi è fondamentale. Ovviamente è venuta a mancare l’auto per miopie delle scelte della precedente Commissione Ue, che quella attuale non sta liberando, io credo che rimandare sia un problema”. (Teleborsa)

