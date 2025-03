Paghi il bus con un tap: arriva il biglietto contactless di Kyma Mobilità

Parte il nuovo sistema di pagamento a bordo degli autobus: basterà avvicinare la carta alla validatrice per acquistare il ticket. Nessun sovrapprezzo e tariffa giornaliera automatica in caso di più viaggi

Una rivoluzione nel trasporto pubblico tarantino: da oggi è possibile pagare il biglietto direttamente a bordo degli autobus di Kyma Mobilità utilizzando carte di credito, prepagate o bancomat. L’iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa presso la sede dell’azienda partecipata del Comune di Taranto.

La novità principale riguarda la possibilità di acquistare il biglietto base da 90 minuti (1,30 euro) semplicemente avvicinando la propria carta alla validatrice elettronica, senza alcun sovrapprezzo. Il sistema, inoltre, applica automaticamente la tariffa giornaliera di 2,60 euro in caso di utilizzi multipli nella stessa giornata. “La bigliettazione elettronica è ormai apprezzata dalla stragrande maggioranza dei nostri utenti – ha dichiarato il presidente Daniele D’Ambrosio – che ne riconosce la praticità e i vantaggi offerti dal sistema”.

L’azienda ha affidato la campagna di comunicazione alla Larry Agency di Taranto, che ha sviluppato il claim “Dov’è il mio ticket” con una grafica moderna e accattivante, come spiegato dalla Ceo Stefania Ressa. Ma le novità non finiscono qui. Il direttore Generale Vito Mascolo ha anticipato l’introduzione dei tornelli su alcune linee a partire dall’estate, con l’obiettivo di contrastare l’evasione tariffaria.

Per la stagione estiva, inoltre, tornerà il servizio idrovie con tour turistici serali e collegamenti con l’isola di San Pietro. “Le nostre motonavi già effettuano tour turistici in determinati giorni, offrendo l’opportunità di ammirare Taranto dal mare”, ha sottolineato D’Ambrosio. L’azienda ha anche annunciato l’installazione di nuove pensiline in punti strategici della città, per migliorare ulteriormente il servizio offerto all’utenza.