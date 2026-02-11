Parcheggi per disabili, Confsal plaude allo stop al pagamento: “Scelta di democrazia”

Il Segretario provinciale Buttari: “Questa decisione garantisce i diritti e l’accessibilità delle persone con disabilità e rappresenta un segnale importante di attenzione verso le fasce più fragili della comunità”
“Sono soddisfatto della decisione presa dall’amministrazione comunale e dalla presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira, di annullare la circolare che prevedeva il pagamento del parcheggio da parte dei disabili e l’annullamento dei permessi per i residenti”. Lo dichiara in una nota il segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari.
Per il sindacalista, il passo indietro del Comune rappresenta “non una sconfitta, ma un esempio concreto di democrazia, dove attraverso il confronto si è giunti a una soluzione capace di restituire fiducia nelle istituzioni”.
Buttari sottolinea come la decisione chiarisca definitivamente che “i titolari di CUDE non dovranno pagare il parcheggio in nessun punto della città, anche in presenza di stalli di sosta libera, spesso perennemente occupati”.
Resta tuttavia aperta, secondo la Confsal, la questione del rispetto delle regole. “Il problema non è solo legato al pagamento – evidenzia – ma anche e soprattutto alla mancanza di civiltà di quei cittadini che parcheggiano negli stalli riservati o davanti agli scivoli, impedendo di fatto la piena fruibilità degli spazi urbani”.
“Questa decisione – conclude Buttari – garantisce i diritti e l’accessibilità delle persone con disabilità e rappresenta un segnale importante di attenzione verso le fasce più fragili della comunità”.