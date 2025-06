“Pizzica nei Vicoli”: torna l’evento che fa ballare le vie di Pulsano

In occasione della Festa della Musica Europea, il centro storico si anima con danze e tamburelli. Sul palco anche gli allievi della Scuola di Pizzica della Pro Loco

La passione della pizzica torna a far vibrare il centro storico di Pulsano. Sabato 21 giugno, in concomitanza con la Festa della Musica Europea, i caratteristici vicoli del borgo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per “Pizzica nei Vicoli”, l’evento organizzato dalla Pro Loco locale con il supporto dell’Unpli nazionale.

A partire dalle 20:00, le note della tradizione pugliese risuoneranno tra le antiche mura del centro storico, con l’esibizione speciale dei Primitivo Trad. Ma la vera novità di quest’anno sarà la performance dei tesserati della Pro Loco che hanno frequentato il corso di pizzica tenuto dal consigliere Massimo Magrì, a dimostrazione dell’impegno dell’associazione nel tramandare questa preziosa tradizione.

La Scuola di Pizzica rappresenta un pilastro culturale fondamentale, non solo come espressione identitaria ma anche come autentico attrattore turistico. L’evento, ad ingresso gratuito, si inserisce nel programma “Aspettando il T-Fest”, anticipando la terza edizione della Sagra delle Tipicità che si terrà dal 18 al 20 luglio presso il Convento dei Padri Riformati.