Polizia locale di Grottaglie: i sindacati proclamano stato di agitazione

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl denunciano modifiche unilaterali al regolamento delle sanzioni. “Chiediamo confronto urgente per esperire l’obbligatorio ‘tentativo di conciliazione’”

I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl denunciano la gestione unilaterale del Comando di Polizia Locale di Grottaglie da parte dell’amministrazione comunale. Al centro della protesta, il mancato confronto su questioni cruciali come la sicurezza sul lavoro e la disciplina dei proventi delle sanzioni stradali.

In particolare, i rappresentanti sindacali contestano la modifica del regolamento per la destinazione dei proventi delle sanzioni, approvata dalla Giunta Comunale a dicembre senza alcun coinvolgimento del personale e delle organizzazioni sindacali. Il nuovo regolamento, secondo i sindacati, risulta peggiorativo, prevedendo una riduzione del 10% delle risorse destinate agli operatori e l’introduzione di un tetto massimo senza garanzie minime.

Tra le altre criticità evidenziate, emergono la necessità di garantire la presenza di almeno due unità per il servizio ordinario, il potenziamento dell’organico con almeno 10 nuove unità, l’eliminazione di mansioni non pertinenti come la movimentazione delle transenne e il miglioramento delle dotazioni di sicurezza e dell’aggiornamento professionale.

“Per queste ragioni – affermano i sindacati – siamo stati costretti a richiedere al prefetto di voler convocare le organizzazioni sindacali per esperire l’obbligatorio ‘tentativo di conciliazione’, nel rispetto della legge afferente al diritto di sciopero”. Nel frattempo, verranno garantite solo le prestazioni di lavoro ordinarie.