Porto, c’è l’accordo per il nuovo terminal crociere

Vestas Italia, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm: “Nessun lavoratore dev’essere lasciato indietro”

-
Le segreterie territoriali comunicano nella nota stampa che 13 lavoratori su 29 hanno ricevuto una proposta di assunzione a parità di anzianità convenzionale ed...
Manduria, dopo un litigio col vicino gli danneggia l’auto con una motosega

-
Dopo i litigi ripetuti, monta l'esasperazione: 53enne manduriano denunciato per minacce personali e danneggiamento I poliziotti di Manduria sono intervenuti, in uno stabile del centro...
Adoc Taranto denuncia il degrado al Mercato Fadini: rischio per cittadini e lavoratori

-
Struttura mercatale in abbandono, diffida formale al Comune per interventi urgenti di sicurezza e decoro L’Adoc, interviene sul preoccupante stato in cui versa l’area mercatale...
