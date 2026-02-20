Porto, c’è l’accordo per il nuovo terminal crociere

L’intesa è stata siglata, oggi, nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio tra il direttore generale operativo di Global Ports Holding (GPH), Stephen Xuereb, e il presidente dell’Autorità portuale, Giovanni Gugliotti. L’investimento da 4,5 milioni di euro sarà pronto entro marzo 2027

Firmato l’accordo per la realizzazione del nuovo terminal crociere nel porto di Taranto. Nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, il direttore generale operativo di Global Ports Holding (GPH), Stephen Xuereb, e il presidente dell’Autorità portuale, Giovanni Gugliotti, hanno sottoscritto l’intesa che consentirà di avviare i lavori da ottobre 2026, al termine della stagione crocieristica.

Il completamento è previsto entro marzo 2027, in tempo per l’avvio della stagione successiva. Taranto Cruise Port, società del gruppo Global Ports Holding che dal 2021 gestisce il traffico crocieristico, investirà oltre 4,5 milioni di euro. Il terminal, di circa 2.250 metri quadrati, sorgerà sulla banchina di ponente del molo San Cataldo. Prevista un’ampia area check-in con 14 postazioni, spazi per bagagli e zona retail dedicata alle eccellenze locali. All’esterno parcheggi per auto e bus e collegamento con la banchina di Levante per i doppi accosti. “Un terminal permanente, pensato mettendo a frutto le migliori pratiche che GPH ha sviluppato grazie all’esperienza maturata nei 32 terminal del Gruppo nel mondo, – ha dichiarato Xuereb – è fondamentale anche per spingere verso la destagionalizzazione della destinazione ed attrarre traffico crocieristico anche per approdi invernali, con un significativo allungamento della stagione crocieristica, rafforzamento del porto nel contesto crocieristico internazionale e del valore aggiunto per la destinazione tutta”. “Questo investimento – ha aggiunto Raffaella Del Prete, direttrice generale di Taranto Cruise Port e di GPH Italia – ci permette di rispondere ancora più compiutamente alle esigenze delle varie Linee di crociera, dalle grandi navi con migliaia di ospiti, alle navi con esigenza di spazi minori, ma sempre altissimo livello di servizio ed accoglienza”. (Fonte: Ansa Puglia)