Porto Taranto, Gugliotti nuovo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

La nomina è arrivata per decreto a firma di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Contestualmente sono giunte le dimissione di Sergio Prete

Sarà Giovanni Gugliotti, da lunedì 16 giugno, il nuovo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. La nomina è arrivata per decreto a firma di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, formalizzata in conformità con le procedure previste dalla normativa vigente. Contestualmente sono giunte le dimissione di Sergio Prete.

“Il ministero – afferma in Mimit in una nota – esprime gratitudine ai commissari uscenti per il lavoro svolto e rivolge un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati, che avranno il compito di guidare con competenza, efficacia e trasparenza una fase cruciale per il rilancio e lo sviluppo del sistema portuale italiano, asset strategico per la crescita e la competitività del Paese”.