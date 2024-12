“Il pranzo di Natale tutto l’anno”: l’emporio solidale per le famiglie in difficoltà

Un’iniziativa di Ninfole e Amici di Manaus che promuove la dignità e la coesione sociale, offrendo un supporto concreto a oltre 300 famiglie

“La nostra città ha un elemento di ‘sussidiarietà’ che è valore di grande pregio. È il fervente mondo del terzo settore che si occupa di ultimi, emarginati, meno fortunati. Per questo abbiamo deciso in questo Natale di esaltarne il ruolo di motore indispensabile per la coesione sociale. È il desiderio di tornare alle origini, alla virtù stessa insita del Natale che è festa di nascita e attenzione all’altro”.

In questo spirito, Rossella Ninfole e Giovanni De Giorgio, rispettivamente presidente della Caffè Ninfole e presidente dell’Associazione “Amici di Manaus”, lanciano una campagna per sostenere il pranzo di Natale tutto l’anno. A novembre 2023, l’Associazione “Amici di Manaus” ha inaugurato in città il primo emporio solidale all’interno dei locali della Concattedrale “Gran Madre di Dio”, dedicato al fondatore dell’associazione, Mimmo Vitti. Quest’uomo dalle virtù straordinarie ha dedicato la sua vita ad opere di bene.

L’emporio solidale non si limita a fornire pacchi viveri: offre dignità alle persone in difficoltà economica, permettendo loro di scegliere autonomamente i prodotti da un assortimento esposto su scaffali, proprio come in un supermercato. “Ora su quegli scaffali ci sarà anche il caffè di Taranto, il Ninfole”, dice Rossella Ninfole, che promette vicinanza all’emporio e decide di lanciare una campagna social per sostenere l’impresa.

Giovanni De Giorgio sottolinea l’importanza della collaborazione: “La nostra è una realtà di prossimità e amore verso gli altri che ha bisogno dell’apporto di tutti. I gesti di attenzione da parte di realtà imprenditoriali storiche come Caffè Ninfole non possono che farci piacere. Speriamo nell’effetto emulativo di questa esperienza per creare una rete sempre più fitta di umanità e solidarietà”.

Attualmente, l’emporio solidale assiste circa 300 famiglie, che possono fare la spesa in base al numero dei componenti del proprio nucleo familiare. L’emporio è regolamentato da un codice etico e controlli rigorosi per prevenire abusi o accaparramenti di derrate alimentari. Sebbene non possano essere raccolti prodotti freschi o a breve scadenza, sono ben accetti alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, olio d’oliva e di semi, zucchero, farina, legumi, passata di pomodoro, tonno, oltre a prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa.

L’emporio solidale si trova a Taranto, alle spalle della Concattedrale, in Via Blandamura n. 7. È aperto il lunedì dalle 9:00 alle 12:00 e il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00. Qui è possibile donare un pranzo di Natale tutto l’anno a chi si trova in difficoltà.