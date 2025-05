Premio Nutrievo 2025: l’eccellenza dell’olio EVO italiano celebrata a Taranto

Produttori, operatori dell’agroalimentare e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per celebrare la qualità, la passione e la cultura dell’olio EVO

La qualità dell’olio extravergine di oliva italiano ha trovato una nuova celebrazione con l’edizione 2025 del Premio Nutrievo, tenutasi questa mattina nella Sala Monfredi della Camera di Commercio di Taranto. Produttori, frantoiani, operatori dell’agroalimentare e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per celebrare la qualità e il valore culturale dell’olio extravergine di oliva italiano.

Promosso da AJPROL OP – Olivicola Pugliese, con il patrocinio della Regione Puglia, dell’Università degli Studi di Bari, del Comune di Taranto, di Confagricoltura Puglia e della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, il Premio Nutrievo si conferma un punto di riferimento per chi lavora con dedizione e competenza alla produzione di olio EVO interamente italiano.

Durante la cerimonia, sono stati resi noti i risultati di un lungo e rigoroso lavoro di selezione e analisi sensoriale condotto da una giuria di assaggiatori professionisti. All’evento hanno preso parte i rappresentanti degli enti patrocinanti, il presidente Ajprol Giovanni Mazzarrino e il direttore Armando Fonseca, e la presidentessa del comitato tecnico scientifico del Premio Nutrievo Antonella Millarte. Gli oli vincitori, provenienti da diverse regioni italiane, sono stati valutati per intensità, equilibrio, tipicità e capacità di raccontare il territorio attraverso profumi e sapori.

Vincitori del Premio Nutrievo 2025:

• Categoria IGP: Az. Ag. PALMA Pierluigi con “NONNO PEPPINO”

• Categoria DOP: Az. Ag. TENUTA IL MANDRIONE con “YRIA”

• Categoria BIO:

o 1° Classificato: Frantoio MOSSA Domenica con “NATYOURE GOLD”

o 2° Classificato: MASSERIE DI SANT’ERAMO

o 3° Classificato: Az. Ag. IL FRANTOIO con “TRISOLE”

• Categoria Convenzionale Fruttato Intenso:

o 1° Classificato: Az. Ag. CARLUCCI Raffaele con “TRE REGINE”

o 2° Classificato: Frantoio MOSSA Domenica con “NATYOURE”

o 3° Classificato: Frantoio PRINCIPE con “INCANTO”

• Categoria Convenzionale Fruttato Medio:

o 1° Classificato: COSTA Lorenzo Srl con “ELECTIO”

o 2° Classificato: Az. Ag. PASSO DELLA PALOMBA con “DOLCE AGOGIA”

o 3° Classificato: LE FERRE con “SELEZIONE”

• Categoria Convenzionale Fruttato Leggero:

o 1° Classificato: DE STEFANO Salvador con “INTRECCIO”

o 2° Classificato: Frantoio TERRUSI Srl

o 3° Classificato: Az. Ag. Mazzarrino Giovanni con “DELIZIOSO”

Oltre che ai produttori, è stata consegnata una targa di riconoscimento anche agli enti patrocinanti a conferma della sinergia tra istituzioni e mondo agricolo nella promozione delle eccellenze agroalimentari.

“La vera sfida oggi non è solo produrre un olio buono, ma produrre un olio che racconti chi siamo, da dove veniamo, e dove vogliamo andare” – hanno evidenziato gli organizzatori durante l’evento. “Non solo una premiazione, ma una narrazione collettiva: Nutrievo è anche il racconto di un’Italia che lavora la terra, che custodisce le proprie radici e che innova senza dimenticare l’autenticità. Ognuna delle tante aziende che ha partecipato è messaggera di territori, storie familiari, pratiche sostenibili e visioni per il futuro.”

Il Premio Nutrievo 2025 ha confermato quanto questo racconto sia vivo, dinamico e condiviso da una rete di protagonisti che credono nel valore del lavoro agricolo, nella sostenibilità e nella qualità.