Taranto, maestra maltrattava gli alunni

Dati 4 anni di reclusione e la condanna al pagamento di una provvisionale di 5mila euro per ognuna delle otto parti civili

La maestra di 63 anni, di Taranto, accusata di maltrattamenti aggravati dalla “violenza assistita”, è stata condannata a 4 anni di reclusione. Inoltre, è scattata l’interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento di una provvisionale di 5mila euro per ognuna delle otto parti civili. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che i bambini di sei anni che frequentavano la prima elementare, avrebbero subito dei maltrattamenti. a docente avrebbe messo scotch sulla loro bocca, li avrebbe legati a porte e sedie, minacciandoli di “farli allontanare dalle proprie famiglie” e gettando il materiale didattico fuori dalla finestra come punizione.