Primo Maggio a Taranto: Kyma Mobilità potenzia i trasporti per il concertone

Navette gratuite dal Terminal Cimino e modifiche al servizio ordinario per agevolare la partecipazione all’evento presso il Parco archeologico delle Mure Greche. Prevista una pausa del servizio nel pomeriggio per la Festa del Lavoro

In occasione del tradizionale concerto “Uno Maggio Taranto”, Kyma Mobilità ha predisposto un piano straordinario per la mobilità cittadina. Il servizio navetta speciale collegherà il Terminal “Park Cimino” – dove sono disponibili oltre 300 posti auto gratuiti – alla rotatoria tra Viale Unicef, Via Consiglio e Via Rigliaco, dalle 13:00 del 1° maggio all’1:00 del giorno successivo.

Per utilizzare il servizio navetta, i partecipanti dovranno munirsi del “Biglietto Ordinario a Tempo” da 1,30 euro, acquistabile direttamente dagli addetti Kyma Mobilità presenti sul posto. Il biglietto sarà necessario sia per l’andata che per il ritorno.

A causa delle limitazioni al traffico nell’area del Parco archeologico Mure Greche, sede dell’evento, diverse linee di autobus subiranno variazioni di percorso. Inoltre, per la Festa del Lavoro, il servizio ordinario sarà sospeso dalle 14:00 alle 18:00, per poi riprendere con ultima corsa anticipata alle 23:00.

L’azienda ricorda che, trattandosi di un giorno festivo, tutti i parcheggi del Terminal Cimino saranno gratuiti, compresi quelli normalmente a pagamento. Per i dettagli sulle modifiche ai percorsi è possibile consultare il sito www.kymamobilita.it