Puglia, allerta gialla: temporali e nevicate

Mal tempo su tutto il territorio regionale per precipitazioni e possibili criticità idrogeologiche

Peggiorano le condizioni meteorologiche su gran parte del Sud Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse valido dalla serata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, e per le successive 18–24 ore.

Per quanto riguarda la Puglia, a partire dalle ore 20 di oggi e per le successive quattro ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Sulla base di tali previsioni, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico, valida dalle ore 20 del 7 gennaio 2026 e per le successive quattro ore, che interesserà in particolare le aree di Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica e i bacini del Lato e del Lenne.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, soprattutto negli spostamenti, lungo le zone costiere e nelle aree già soggette a criticità idrogeologiche, invitando la popolazione a seguire gli aggiornamenti diramati attraverso i canali ufficiali.