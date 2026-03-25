Puglia, nuovo Anno scolastico: si inizia il 17 settembre

La Giunta regionale ha approvato il calendario.L’ultimo giorno, invece sarà il 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia e l’8 giugno 2027 per tutte le altre scuole

È fissato per il prossimo 17 settembre 2026 (e può essere anticipato nell’ambito dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica), in Puglia l’inizio del prossimo anno scolastico. La data varrà per le scuole di ogni ordine e grado.



L’ultimo giorno, invece sarà il 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia e l’8 giugno 2027 per tutte le altre scuole. Lo comunica in un una nota la Regione Puglia dopo che la giunta del presidente Antonio Decaro , d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e sentite le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Per le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, sono previsti 224 giorni. Per tutte le altre scuole, le giornate sono 205, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa nazionale. Insieme alla definizione dell’organizzazione delle attività didattiche, è stata approvata anche la nuova edizione del contest creativo per la realizzazione del nuovo calendario scolastico regionale 2026/27, incentrato quest’anno sul tema della cultura del dono e della solidarietà sociale. Le opere dovranno essere ideate come immagini rappresentative dei valori dell’istruzione e della cultura e i docenti e gli studenti potranno collaborare in gruppi, promuovendo dialogo e scambio di idee e rendendo il processo creativo un momento di crescita.

“Per il secondo anno consecutivo, insieme alla notizia del calendario per il prossimo anno scolastico – dichiara l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta – lanciamo un contest che invita gli alunni e le alunne delle scuole pugliesi a inviarci le loro proposte creative, inserendo le più originali nel calendario. Il tema di quest’anno è bello e sfidante perché la cultura del dono e della solidarietà è un valore da coltivare fin dall’infanzia”.

