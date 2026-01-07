mercoledì 7 Gennaio 26
CP

Puglia, picchi di influenza e lunghe attese nei Pronto soccorso

Primo Piano

Articoli Correlati

Puglia, allerta gialla: temporali e nevicate

CP -
Mal tempo su tutto il territorio regionale per precipitazioni e possibili criticità idrogeologiche Peggiorano le condizioni meteorologiche su gran parte del Sud Italia. Il Dipartimento...
Read more

Appalto Enel: il 9 gennaio la protesta dei lavoratori

CP -
I sindacati: “La condizione è drammatica e la minaccia di licenziamenti e delocalizzazioni nel settore dei call center ci porta oggi a lanciare un...
Read more

Taranto, scontro tra auto e camion sulla SS7: nessun ferito grave

CP -
Secondo una prima ricostruzione l’auto si sarebbe scontrata con il mezzo pesante per cause in corso di accertamento. I Carabinieri hanno gestito la viabilità...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand