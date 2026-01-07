Puglia, picchi di influenza e lunghe attese nei Pronto soccorso

A Taranto si attende oltre due ore, nonostante il codice rosso

Super afflusso nei pronto soccorso pugliesi legati al picco di influenza. Dai dati aggiornati in tempo reale sul portale di Puglia Salute, emerge che nelle ultime 8 ore tutte e strutture sanitarie della regione hanno registrato centinaia di accessi, con tempi di attesa che vanno, per un codice rosso, dai pochi minuti nei pronto soccorso degli ospedali baresi, alle oltre due ore stimate nel Santissima Annunziata di Taranto.

Per quanto riguarda gli accessi, sono stati oltre 140 nei pronto soccorso della provincia Barletta-Andria-Trani (nella sola giornata del 6 gennaio gli accessi sono stati quasi 300), 180 negli ospedali brindisini, più di 200 in quelli della provincia di Foggia, oltre 320 nelle sei strutture sanitarie di emergenza del Salento e 200 negli ospedali tarantini. Tali afflussi comportano tempi di attesa che, stando ai dati del portale regionale, raggiungono i 122 minuti per un codice rosso come al Santissima Annunziata di Taranto, suddivisi in 348 minuti codice giallo e 495 minuti codice blu. (Fonte Ansa Puglia)