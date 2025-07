Puglia a rischio roghi: nessun aereo antincendio in vista dell’estate

La Regione potrebbe rimanere sguarnita di mezzi aerei per fronteggiare le emergenze. Dopo due gare deserte da 8 milioni, oggi l’apertura delle nuove offerte

La Puglia rischia di affrontare un’altra estate senza una propria flotta aerea antincendio. Dopo due gare andate deserte, per un valore di circa 8 milioni di euro, oggi si conosce l’esito del nuovo bando per l’affidamento triennale del servizio di elicotteri dedicati allo spegnimento degli incendi, che devono essere operativi entro 10 giorni dalla firma del contratto.

La situazione preoccupa particolarmente la Protezione Civile nazionale, come evidenziato dal capo dipartimento Fabio Ciciliano in commissione parlamentare. L’assenza di mezzi regionali comporta serie difficoltà soprattutto per le Isole Tremiti, dove i tempi di intervento della flotta aerea nazionale possono superare le due ore.

Le cause della scarsa partecipazione alle gare sono da ricercare nella concentrazione dei mezzi disponibili presso il centro nazionale e la Regione Sardegna. La Puglia, già nel 2023, ha dovuto affrontare una situazione analoga dopo la rescissione del contratto con la precedente ditta fornitrice dei fireboss, con un contenzioso ancora in corso.

Attualmente, la regione può contare solo sull’intervento del centro operativo aereo nazionale, che dispone di 30 mezzi di proprietà delle forze armate e dei vigili del fuoco, dislocati in 21 postazioni. La situazione è particolarmente critica per la Puglia, con le basi operative più vicine situate a Lamezia Terme sul versante tirrenico e a Preturo (L’Aquila) su quello adriatico.

I vigili del fuoco di Taranto lanciano l’allarme: “70 richieste giornaliere di intervento, di cui solo 43 gestibili con le risorse disponibili”, dichiara il comandante Lorenzo Elia, citato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Una situazione analoga si registra nel Salento. L’opposizione, attraverso i consiglieri di Fratelli d’Italia, chiede un’audizione della responsabile della Protezione civile regionale, Barbara Valenzano, per chiarire le ragioni della scarsa attrattività delle gare pugliesi.

Le recenti condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti venti e alte temperature, hanno già messo a rischio vasti ettari di macchia mediterranea nelle diverse province, rendendo ancora più urgente la necessità di una soluzione efficace per il servizio antincendio aereo regionale.