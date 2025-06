Qualità della vita a Taranto, Adiconsum: “Serve una nuova governance”

Il presidente Solazzo: “Fondamentale il coinvolgimento della società civile per ridisegnare una città a misura di persona”

Un appello per una gestione innovativa e partecipata dei servizi cittadini arriva da Adiconsum Taranto-Brindisi. Il presidente Gianfranco Solazzo, in una nota indirizzata alla nuova amministrazione comunale, sottolinea l’urgenza di un cambio di passo nella governance cittadina. “È tempo che si punti concretamente su una efficiente gestione dei servizi, affinché le promesse della campagna elettorale si trasformino in atti amministrativi concreti”, dichiara Solazzo.

L’associazione dei consumatori individua diverse priorità d’intervento: dal trasporto pubblico locale alla gestione dei rifiuti, passando per la sicurezza urbana e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Particolare attenzione viene posta sul tema della Tari, con la necessità di verificare l’eventuale evasione e il suo impatto sui cittadini virtuosi.

“Taranto richiede un rilancio di immagine – prosegue il presidente di Adiconsum – con precisi interventi urbanistici dai quali dipende il destino di una città che intenda sviluppare le sue grandi opportunità commerciali, turistiche e culturali”. L’associazione si dice pronta a collaborare con la nuova amministrazione, ricordando l’importanza del coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, come previsto dalla legge 244/2007. “È necessario riscrivere una nuova carta dei servizi – conclude Solazzo – per riprogrammare insieme un nuovo volto di questa straordinaria città”.