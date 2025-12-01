lunedì 1 Dicembre 25
CP

Qualità della vita: Taranto perde terreno e finisce al 99° posto

Primo Piano

Articoli Correlati

Concorso Arsenale, Cisl Fp: “Chiediamo lo scorrimento immediato per gli idonei”

CP -
"Non lasciamo a casa chi ha superato le prove mentre i reparti sono vuoti" "Siamo all'epilogo di una triste storia che rischia di trasformarsi in...
Read more

Ecosistema Urbano: Taranto all’82° posto nella classifica delle città più verdi

CP -
Il rapporto sulla sostenibilità urbana è stato realizzato da Legambiente e Ambiente Italia. In Puglia la performance migliore è quella di Lecce. Foggia al...
Read more

Due Mari Marathon 2025: più code che corse

CP -
Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di sport e partecipazione si è trasformata in un lungo esercizio di pazienza forzata per migliaia di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand