lunedì 2 Marzo 26
Paola Fornaro

Quell’energia retorica quando muore un operaio

Primo Piano

Morte Costantino, Decaro: “Senza controlli lavorare in Ilva significa rischiare la propria vita”

Il Governatore pugliese: “Chiedo con forza che si metta immediatamente in campo un piano straordinario di controlli, manutenzione e risanamento degli impianti che garantisca...
Ex Ilva, morte Costantino: la Procura di Taranto apre un’inchiesta per omicidio colposo

L’area dell’incidente è stata posta sotto sequestro per effettuare gli accertamenti del caso. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo del lavoratore Si indaga...
Grottaglie, atti osceni in centro davanti a dei giovani: denunciato 37enne

Gli agenti si sono messi sulle tracce del sospettato, rintracciandolo poco dopo nei pressi di un bar La Polizia di Stato ha denunciato in stato...
